Mercato - PSG : A combien faut-il vendre Mbappé cet été ?

Publié le 25 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a dégainé sa première offre pour Kylian Mbappé, à quel prix le PSG doit accepter de vendre son attaquant cet été ?

Et si Kylian Mbappé refaisait le coup ? En 2017, l'attaquant français avait quitté l'AS Monaco le 31 août pour s'engager avec le PSG qui avait alors déboursé 180M€, bonus compris, pour recruter celui qui était alors présenté comme le plus grand espoir du football français. Quatre ans plus tard, Kylian Mbappé est devenu un joueur majeur et l'un des meilleurs attaquants du monde. Et alors que son contrat au PSG s'achève en juin 2022, le Champion du monde ne semble pas décidé à prolonger ce qui pourrait provoquer un départ dans les dernières heures du mercato afin d'éviter un départ libre. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et désormais ouvert à une vente de Kylian Mbappé et attend l'offre du Real Madrid. Mais à quel prix le PSG doit céder sa star ?

Quel prix pour Mbappé ?

Et cette offre est arrivée. En effet, plusieurs médias ont confirmé que le Real Madrid avait transmis une première offre au PSG. Le montant de cette proposition est estimé à 160M€. Mais malgré l'échéance du contrat de Kylian Mbappé, le club de la capitale a repoussé cette offre. Les Parisiens semblent donc bien décidés à conserver leur star, mais jusque quand ? En effet, quel prix le PSG peut-il se permettre de refuser alors que l'attaquant français sera libre de s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain ? La réponse sera connue dans les prochains jours puisque le Real Madrid pourrait prochainement revenir à la charge avec une offre revue à la hausse. Reste à savoir si le PSG sera toujours intransigeant.



Selon vous, à quel prix le PSG doit-il vendre Mbappé ?