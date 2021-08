Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola réclame une fortune dans le dossier Erling Haaland !

Publié le 25 août 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de nombreux cadors européens depuis plusieurs mois, dont le Real Madrid, Erling Haaland pourrait finalement être freiné par les demandes hallucinantes de son agent, Mino Raiola.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland (21 ans) affole les compteurs. Le buteur norvégien a réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui et désormais, au même titre que Kylian Mbappé avec le PSG, il est l’un des attaquants les plus courtisés sur le marché des transferts. Plusieurs écuries telles que le Real Madrid mais également Manchester United, le Bayern Munich et Chelsea envisagent de recruter Haaland, et c’est un cador de Premier League qui a d’ailleurs mis le paquet cet été.

Chelsea a tout tenté pour Haaland, mais…