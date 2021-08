Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tension monte pour Erling Braut Haaland…

Publié le 23 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid garderait un oeil avisé sur la situation d’Erling Braut Haaland, Liverpool et le Bayern Munich pourraient se décider à terme à tenter leur chance. Explications.

Ayant confirmé son énorme potentiel la saison passée, Erling Braut Haaland (21 ans) a été l’un des gros dossiers du mercato estival et notamment du côté de Chelsea et de Manchester City avant que les Blues décident de rapatrier Romelu Lukaku et que les Skyblues prennent pour leur part la décision de tout miser sur Harry Kane. En Espagne, le Real Madrid serait prêt à lancer une offensive à l’été 2022, moment où sa clause libératoire fixée à 75M€ sera effective. En attendant, les rumeurs circulent et les témoignages se succèdent. Jürgen Klopp a été invité à s’exprimer sur une potentielle arrivée d’Haaland à Liverpool. « Le jeune est une force de la nature qui développe une énergie très unique. C'est un joueur incroyablement passionnant qui est amusant à regarder. (…) Je n’ai pas son numéro » . Voici le message que l’entraîneur des Reds a confié à BILD TV.

« Erling Haaland est un joueur exceptionnel »