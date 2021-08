Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est encore repris de volée pour son mercato…

Publié le 23 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG a surpris son monde lors du mercato estival qui n’a d’ailleurs pas encore fermé ses portes, le président du Bayern Munich s’interroge concernant les agissements du PSG par rapport au règlement du Fair-play financier.

Contrairement au dernier mercato estival, le PSG est parvenu à frapper très fort et très tôt avec notamment les venues de Georginio Wijnaldum et d’Achraf Hakimi qui ont montré le chemin à Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Ce mercato XXL n’a pas laissé indifférent que ce soit en Ligue 1 avec le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, ou encore l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli qui se sont enflammés pour l’arrivée du sextuple Ballon d’or dans l’hexagone. À l’étranger, le son de cloche est différent et notamment en Allemagne où le PSG a été repris de volée et notamment dans le cadre des mesures économiques mises en place par l’UEFA.

« J’essaie encore de comprendre comment cela va de pair avec le fair-play financier »