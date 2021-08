Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, UEFA… Al-Khelaïfi reçoit un nouveau tacle pour le mercato !

Publié le 22 août 2021 à 15h15 par Th.B.

Ayant été omniprésent sur le marché, le PSG s’est attiré les foudres du président du Bayern Munich. Les agissements du club de la capitale ne devraient pas être en adéquation avec les règles du Fair-Play financier.

Ces dernières semaines, le PSG est parvenir à concrètement renforcé son effectif en mettant la main sur cinq recrues de premier choix. En effet, après Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, ce sont les trois stars Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi qui ont déposé leurs valises au Paris Saint-Germain. De quoi déchaîner les passions des supporters du PSG, tout en attisant la jalousie des clubs concurrents dont le Bayern Munich qui a une nouvelle fois critiqué le PSG par rapport aux règles financières fixées par l’UEFA dans le cadre du Fair-Play financier.

« Je ne juge pas trop vite Paris, mais la politique d'achat est déjà énorme »