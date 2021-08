Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’aveu de Klopp sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 22 août 2021 à 13h00 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid et de bien d’autres clubs européens, Erling Braut Haaland a récemment été envoyé du côté de Liverpool. Cependant, Jürgen Klopp, bien qu’il ait reconnu être admiratif du talent du Norvégien, a assuré ne pas avoir son numéro dans son carnet d’adresses.

Bien qu’il soit sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Braut Haaland pourrait quitter le BvB dès le prochain mercato estival. En effet, le serial buteur du club de la Ruhr ferait tourner la tête des plus grosses formations européennes prête à sortir le chéquier dans quelques mois alors que sa clause libératoire incluse dans son contrat et fixée à 75M€ sera effective à compter du 30 juin prochain. Le Real Madrid ferait partie des potentiels prétendants du Norvégien et serait prêt à casser sa tirelire pour l’accueillir l’été prochain selon The Daily Star. Mais pour le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, Liverpool serait une option concrète pour Haaland. « Nous devrons attendre et voir où il va après cette saison. Le Real et le Barça ont des problèmes financiers, donc je peux l'imaginer déménager en Angleterre. Son père y jouait aussi. Je pourrais bien imaginer Liverpool pour Haaland. ». De quoi engendrer des rumeurs et la prise de parole de l’entraîneur des Reds .

« Je n’ai pas son numéro »