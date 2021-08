Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait jeté l’éponge pour Mbappé !

Publié le 22 août 2021 à 10h15 par Th.B.

Alors qu’il fait toujours autant couler d’encre dans la presse à propos d’une éventuelle venue au Real Madrid, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG cet été puisque le club merengue aurait décidé de repousser à 2022 son offensive.

Bien que le Real Madrid soit qualifié de future destination pour Kylian Mbappé, lui qui n’est contractuellement lié au PSG que jusqu’en juin 2022 et qui ne semble pas être emballé par une prolongation à l’instant T comme le10sport.com vous l’a confié le 13 août dernier, rien ne bouge concrètement du côté du Real Madrid. Et ce n’est pas la déclaration de Carlo Ancelotti qui laisserait entendre un développement imminent dans cette opération. « Le recrutement de Kylian Mbappé ? L'ambiance dans le vestiaire est très bonne car les joueurs sont concentrés sur le travail qu'ils font et ne parlent pas du marché. Ils ne parlent que des matchs et je ne sais pas si tout le monde pense à ça après ». Voici le message que l’entraîneur du Real Madrid a fait passer en conférence de presse samedi.

Toujours pas d’offre, le Real Madrid attendrait janvier 2022