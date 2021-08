Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo continue son forcing dans ce dossier chaud !

Publié le 22 août 2021 à 11h10 par La rédaction

Malgré un très bon début de saison, Thilo Kehrer fait toujours partie des indésirables du côté du PSG qui espère vendre l'international allemand d'ici la fin du mercato.

Le recrutement coûteux (en salaire plus qu'en transferts) du PSG pèse largement sur le budget parisien. Par exemple, Lionel Messi a signé un contrat de 25M€ annuel, une information qui vous a été révélée en exclusivité par le10sport.com. Pour combler ce trou creusé sur les finances du club de la capitale, le PSG se doit de vendre plusieurs joueurs, indésirables. Parmi eux Thilo Kehrer.

Kehrer toujours à vendre