Mercato - PSG : Lionel Messi prépare déjà son départ !

Publié le 22 août 2021 à 9h45 par A.M.

Joueur du PSG depuis moins de deux semaines, Lionel Messi est sous contrat avec le club parisien jusqu'en 2023 avec une saison en option. Mais l'Argentin semble déjà connaître son futur club.

Ce semblait encore impensable il y a quelques semaines est devenu réalité. En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé avec le PSG compte tenu de l'incapacité du club blaugrana à conserver La Pulga . Le sextuple Ballon d'Or s'est ainsi engagé avec le PSG jusqu'en juin 2023 avec à la clé une saison supplémentaire en option. Du haut de ses 34 ans, Lionel Messi pourrait donc terminer sa carrière européenne du côté de la capitale française avant de s'envoler vers une autre destination. Et la MLS a de grandes chances d'être la future destination de la star argentine.

Beckham a tout prévu pour accueillir Messi