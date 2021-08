Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va bien boucler une opération à 8M€ !

Publié le 22 août 2021 à 9h30 par A.M.

Bien décidé à alléger l'effectif de l'OM, Pablo Longoria va poursuivre ce chantier puisque Nemanja Radonjic va bien rejoindre Benfica sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire.

Très actif sur le marché avec l'arrivée de huit renforts depuis l'ouverture du mercato, l'OM est un peu plus calme ces dernières semaines alors que Jorge Sampaoli attend encore « 4 ou 5 joueurs dans l'effectif ». Pol Lirola et un avant-centre sont attendus, mais pour cela, Pablo Longoria doit vendre et pour le moment ce chantier n'est pas une réussite. Après avoir laissé filer plusieurs joueurs libres à l'image de Florian Thauvin et Valère Germain, le club phocéen a réussi à se délester d'une partie de ses gros salaires en prêtant notamment Kevin Strootman ou plus récemment Dario Benedetto. Mais ce n'est pas terminé et l'OM espère vendre Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car.

Le départ de Radonjic est confirmé