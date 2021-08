Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une priorité de Sampaoli va débarquer à l’OM…

Publié le 22 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria travaillerait d’arrache-pied pour que le transfert de Pol Lirola soit une réussite. Et cela ne serait plus qu’à présent une question d’heures.

Comme il l’a fait savoir dernièrement lors de passages en conférences de presse, Jorge Sampaoli veut encore que du sang neuf soit injecté au sein de son effectif d’ici la clôture du mercato estival. Et alors que différentes pistes offensives auraient été activées depuis le départ de Dario Benedetto sous la forme d’un prêt à Elche, un dossier brûlant pourrait bien trouver son épilogue dans les prochaines heures, à savoir le transfert définitif de Pol Lirola.

Optimisme pour le transfert de Lirola