Mercato - OM : Pour ce dossier brûlant, Longoria donne le ton !

Publié le 21 août 2021 à 9h45 par Th.B.

Bien que la Fiorentina ait décidée à la dernière minute de revoir une clause du futur contrat de Pol Lirola à l’OM, entraînant des discussions imprévues entre les deux clubs, Pablo Longoria ne craindrait certainement pas une issue malheureuse pour l’institution phocéenne dans ce dossier.

Président de l’OM, Pablo Longoria travaille de concert avec son entraîneur Jorge Sampaoli afin de satisfaire les attentes du technicien argentin qui a régulièrement réclamé des arrivées lors de ses passages face à la presse ces dernières semaines. Et alors qu’un attaquant devrait débarquer dans l’optique de combler le vide laissé par le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche, la priorité de l’OM resterait le recrutement d’un latéral droit et en particulier de Pol Lirola.

Longoria garde un bel espoir pour Lirola