Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bouclé un deal surprenant !

Publié le 20 août 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’apprête à boucler le transfert définitif de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina, voilà les détails financiers de cette opération négociée par Pablo Longoria…

L’OM semble tenir depuis jeudi soir sa neuvième recrue du mercato estival, après les arrivées de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. En effet, un accord a été trouvé avec la Fiorentina pour le transfert définitif de Pol Lirola, qui était déjà prêté à l’OM la saison passée où il a apporté satisfaction à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Et le président marseillais a bien négocié son arrivée…

Voilà le prix de Lirola