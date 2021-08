Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare une énorme vengeance !

Publié le 20 août 2021 à 4h45 par T.M.

Afin de remplacer Dario Benedetto, Pablo Longoria penserait notamment à Ike Ugbo. Un renfort qui permettrait par la même occasion au président de l’OM d’assouvir une certaine vengeance. Explications.

Après avoir acté le départ de Dario Benedetto, prêté avec option d’achat à Elche, Pablo Longoria peut désormais passer à la vitesse supérieure pour amener un nouvel attaquant à l’OM. Reste maintenant à trouver l’heureux élu alors que les pistes sont nombreuses. Et parmi celles-ci, on retrouverait notamment Ike Ugbo. En effet, ces dernières heures, il a été question d’un intérêt de l’OM pour le joueur de Chelsea. Et Pablo Longoria aurait totalement redistribué les cartes dans ce dossier puisqu’Ugbo semblait promis à Genk.

La réponse à Genk…

Entre Chelsea, Ike Ugbo et Genk, tout semblait bouclé. Toutefois, l’arrivée de l’OM aurait tout chamboulé et désormais, l’attaquant réfléchirait à nouveau. Pablo Longoria jouera-t-il alors un mauvais tour aux Belges ? Il s’en fera en tout cas un malin plaisir après ce qui est arrivé il y a quelques mois. En effet, à l’été 2020, l’OM et Genk négociaient pour le transfert de Joakim Maehle et alors que tout était réglé pour le Danois, le club belge a revu ses positions, faisant échouer l’opération. Par la suite, Longoria n’avait pas caché sa colère. Cette fois, il pourrait tenir sa vengeance.