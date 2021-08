Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel attaquant doit recruter Longoria ?

Publié le 20 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Déjà très actif sur le marché des transferts, l'OM devrait toutefois encore s'activer notamment pour recruter un avant-centre qui viendra remplacer Dario Benedetto. Mais sur quel joueur doit mise Pablo Longoria ?

Comme attendu, l'Olympique de Marseille est bien l'un des clubs les plus actifs sur le mercato. L'OM a déjà attiré huit renforts, à savoir Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Et pourtant, c'est encore loin d'être terminé. En effet, Pol Lirola va faire son retour à Marseille qui cherchera également à remplacer Dario Benedetto, prêté à Elche. Arkadiusz Milik est désormais le seul avant-centre à disposition de Jorge Sampaoli ce qui pousse l'OM à chercher un renfort à ce poste. Et comme à son habitude, Pablo Longoria multiplie les pistes dans ce secteur de jeu. Mais sur quelle piste doit miser l'OM ?

Quel attaquant pour remplacer Benedetto ?