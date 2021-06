Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OGC Nice : Galtier pense à une doublette de… Montpellier !

Publié le 30 juin 2021 à 16h14 par Alexis Bernard

Prochain entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier prépare déjà le mercato estival. Dans son viseur, on retrouve deux cadres de Montpellier.

Comme révélé par le10sport.com , Christophe Galtier arrive à Nice. Le LOSC a accepté de revoir ses prétentions à la baisse et les Aiglons vont payer 3,5 millions d’euros pour s’offrir l’entraîneur fraîchement sacré champion de France. Un Christophe Galtier déjà au travail, notamment sur le mercato…

Delort et Ferri courtisés !

Selon nos sources, l’OGC Nice a notamment un regard du côté de… Montpellier. Deux joueurs intéressent les Aiglons. Il s’agit d’Andy Delort et de Jordan Ferri. Christophe Galtier souhaite des renforts d’expérience pour son groupe et les profils de Delort et Ferri correspondent parfaitement à ce qu’il cherche.



De son côté, Montpellier est à l’écoute. Même si les Héraultais ne sont pas vendeurs, le club a besoin de faire entrer un peu de sous. En fonction de l’offre niçoise, ils la regarderont. Et notamment pour Jordan Ferri, un « gros salaire » du vestiaire. Si le MHSC peut se délester de cette charge, en y trouvant son compte…