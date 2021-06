Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, Draxler… Leonardo s’active pour cette opération à 35M€ !

Publié le 30 juin 2021 à 15h30 par T.M.

Si Leonardo travaille sur le retour de Moise Kean, cela ne serait pas le seul dossier offensif activé au PSG. En effet, ces derniers jours, il a énormément été question d’un intérêt pour Joaquin Correa. Et ce mercredi, de nouvelles précisions ont été apportées concernant le joueur de la Lazio Rome.

Habitué à aller piocher en Italie pour renforcer le PSG, Leonardo va prochainement le montrer à nouveau. En effet, le club de la capitale aurait déjà bouclé le renfort de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat au Milan AC, et s’apprêterait à en faire de même avec Achraf Hakimi, latéral droit de l’Inter Milan. Selon les informations du 10sport.com, le PSG va débourser 70M€, bonus compris pour s’offrir le Marocain. Mais Leonardo pourrait encore continuer ses emplettes de l’autre côté des Alpes. Un nom revient d’ailleurs avec insistance dans les médias transalpins ces derniers jours : Joaquin Correa. A 26 ans, l’international argentin est sous contrat jusqu’en 2024 avec la Lazio Rome. A la recherche d’un renfort offensif, le PSG pourrait donc trouver son bonheur avec Correa et en coulisse, cela avancerait pour parvenir à réaliser une opération à l’occasion de ce mercato estival.

Ça discute entre la Lazio et le PSG !

Joaquin Correa est-il plus ou moins proche de rejoindre le PSG cet été ? Dernièrement, la presse italienne annonçait des premières discussions entre Leonardo et l’agent de l’Argentin, Alessandro Lucci, qui gère d’ailleurs également les intérêts d’Alessandro Florenzi. Le directeur sportif parisien a ainsi pu poser les premières pierres d’une future opération et voilà désormais que les négociations avec la Lazio auraient débuté. En effet, selon les informations de TMW , dévoilées ce mercredi, ça discuterait entre le club parisien et l’écurie romaine. Des discussions au cours desquelles, la Lazio aurait exprimé ses attentes, réclamant ainsi 35M€ pour envisager un transfert de Joaquin Correa.

Un ménage est nécessaire !