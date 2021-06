Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 30 juin 2021 à 0h45 par T.M.

Ces derniers jours, l’intérêt du PSG pour Joaquin Correa a pris de l’ampleur de l’autre côté des Alpes. Et pour attirer l’attaquant de la Lazio, Leonardo aurait déjà passé la vitesse supérieure.

Après Georginio Wijnaldum, ce sont Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi qui sont attendus au PSG dans les prochains jours ou même heures. Leonardo va frapper fort, mais il ne compterait pas s’arrêter là pour étoffer encore un peu plus l’effectif de Mauricio Pochettino. Alors que Sergio Ramos se rapprocherait notamment du PSG, un attaquant pourrait également débarquer. Et une fois n’est pas coutume, c’est en Italie que Leonardo pourrait trouver son bonheur. En effet, selon les informations de la presse transalpine, le club de la capitale serait très intéressé à l’idée de s’offrir les services de Joaquin Correa, international argentin de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec la Lazio.

La machine est en marche pour Correa !