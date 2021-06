Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros rebondissement pour cette piste de Leonardo !

Publié le 30 juin 2021 à 1h45 par A.D.

Comme pour Gianluigi Donnarumma, le PSG voudrait boucler une opération à 0€ avec Franck Kessie, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Toutefois, le clan Kessie pourrait anéantir les espoirs de Leonardo, car il sera ouvert à la négociation pour prolonger avec les Rossoneri. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, la direction lombarde voudrait également trouver un terrain d'entente avec Franck Kessie.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma ne sera pas retenu par le Milan AC et va changer de club. Une information qui n'a pas échappée au PSG. En effet, Leonardo se serait activé en coulisse pour boucler l'arrivée de Gianluigi Donnarumma à 0€ et il ne serait plus qu'à un pas d'officialiser l'arrivée du portier italien. Alors que Franck Kessie sera libre de tout contrat le 30 juin 2022, le directeur sportif du PSG voudrait également l'arracher gratuitement au Milan AC. Toutefois, Leonardo pourrait avoir davantage de difficulté sur ce dossier.

Une prolongation toujours possible pour Franck Kessie ?