Mercato - Real Madrid : La grande annonce du clan Lautaro Martinez sur son avenir !

Publié le 29 juin 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Lautaro Martinez à l’Inter, qui traverse une passe économique délicate, l’agent de l’Argentin a ouvert la porte à une continuité de son client au sein du club nerazzurri.

Bien que la prolongation de contrat de Karim Benzema soit d’actualité dans les couloirs de la direction merengue, son engagement envers le Real Madrid prenant fin en juin 2022, Florentino Pérez garderait cependant un oeil avisé sur le marché des attaquants. Outre la piste Erling Braut Haaland qui ne serait qu’un plan B au dossier prioritaire Kylian Mbappé, le président du Real Madrid aurait également des vues sur Lautaro Martinez. Cependant, toute opération pour l’Argentin semble être à ce jour bloquée par le potentiel transfert d’Achraf Hakimi au PSG, Martinez partageant le même agent que son coéquipier à l’Inter. Alejandro Camano s’est attardé sur le dossier Lautaro Martinez.

« C'est un joueur de l'Inter, il a deux ans de contrat et il est heureux ici »