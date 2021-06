Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG bloque tout pour Lautaro Martinez !

Publié le 29 juin 2021 à 19h00 par A.C.

Le Real Madrid aimerait tenter sa chance pour Lautaro Martinez de l’Inter, mais pour l’instant le Paris Saint-Germain ferait obstacle.

Les caisses de l’Inter sont vides et les dirigeants n’ont désormais plus que jusqu’au 30 juin pour enregistrer un bénéfice de compris entre 80 et 100M€. Le Paris Saint-Germain le sait et c’est pour cela qu’une offensive a été lancée pour Achraf Hakimi. La vente du Marocain, que nous avons détaillée sur le10sport.com, pourrait toutefois ne pas suffire à l’Inter pour comble son déficit, sachant que les salaires de plusieurs joueurs n’auraient pas encore été payés. Ainsi, le prochain sacrifié pourrait être Lautaro Martinez, qui peut compter sur l’intérêt du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid.

L’agent de Lautaro Martinez est occupé avec le PSG