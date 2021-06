Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour Raphaël Varane !

Publié le 29 juin 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 29 juin 2021 à 18h35

Bien que Chelsea et Manchester United semblent être les deux plus grands obstacles du PSG dans la course à la signature de Raphaël Varane, les pensionnaires de Premier League ne seraient pas vraiment optimistes quant à leurs chances de recruter le défenseur du Real Madrid. Le PSG peut se mettre à rêver du champion du monde.

Après le départ de Thiago Silva en août 2020, Leonardo semble avoir poursuivi ses recherches visant à dénicher un successeur à l’ancien capitaine du PSG. Finalement, aucun défenseur central n’a été recruté et Marquinhos a été repositionné à ce poste lorsque Danilo Pereira a débarqué en provenance du FC Porto. Depuis, les rumeurs se succèdent en ce qui concerne le recrutement d’un défenseur central bien que les priorités de Leonardo soient un latéral à gauche et à droite ainsi qu’un autre milieu de terrain axial après l’arrivée de Georginio Wijnaldum. Et pour cause, les noms de Sergio Ramos, de Kalidou Koulibaly, de Ben White, de Raphaël Varane ou encore de David Luiz, comme le10sport.com vous l’a dernièrement révélé, circulent dans la presse ces derniers temps. Et en ce qui concerne Raphaël Varane, le directeur sportif du PSG pourrait bénéficier d’un boulevard.

Pas de prolongation de contrat pour Varane…

Et si Raphaël Varane quittait à son tour le Real Madrid après le départ de son ex-capitaine Sergio Ramos ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore n’a à ce jour toujours pas prolongé son engagement envers le Real Madrid. Le président Florentino Pérez assurait même dernièrement au micro d’ El Transistor qu’il n’y avait rien à signaler à ce sujet pour le moment. « Je ne sais pas ce qui se passe. Quand il reviendra de l’Euro, nous verrons. Il lui reste un an. Nous n’avons pas parlé avec lui. Les arrivées et les prolongations se feront après l’Euro. Nous n’avons pas reçu d’offre pour lui. S’il veut partir, il le dira, s’il veut rester, il le dira. ». Et cette tendance a été confirmée par Eurosport UK ce mardi. À en croire les informations de Dean Jones, aucune avancée ne serait à noter au sujet de la prolongation de contrat de Raphaël Varane au Real Madrid. Et en ce qui concerne la potentielle concurrence du PSG, elle ne serait pas dangereuse.

Chelsea et United résignés pour Varane ?