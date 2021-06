Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - OM : Après Rennes, le PSG pense aussi à… David Luiz !

Publié le 22 juin 2021 à 12h20 par Alexis Bernard

Chaudement courtisé par l’OM, ainsi que Rennes, David Luiz est également une cible du PSG et de son président, Nasser Al-Khelaïfi, qui l’apprécie beaucoup.

Actuellement en vacances au Brésil, David Luiz passe beaucoup de temps au téléphone. Généralement, c’est Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, qui l’appelle pour le convaincre de venir à Marseille. L’Argentin est au pressing et veut vraiment que le Brésilien dise oui à son projet. Comme révélé par le10sport.com, confirmé ensuite par La Provence , un contrat de deux ans lui a été proposé. Selon nos informations publiées le 19 juin, Rennes est également de la partie, avec encore une proposition de deux ans.

Nasser le veut, mais…

Mais un troisième club français pourrait se joindre à la bataille pour David Luiz. Il s’agit du PSG ! Le Brésilien a déjà joué à Paris entre 2014 et 2016. Et il a laissé un très bon souvenir dans la Capitale, notamment auprès d’un homme : le président Nasser Al-Khelaïfi. Selon nos informations, le dirigeant qatari aimerait beaucoup le voir revenir à Paris. Mais pour l’heure, ce dossier n’a pas encore été validé par Mauricio Pochettino, ni par Leonardo. La concurrence parisienne n’est donc pas dangereuse, pour le moment, pour l’OM ou Rennes, bien plus avancé à l’heure actuelle.