Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait pris sa décision !

Publié le 29 juin 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a décidé d'attendre la fin de l'Euro pour décider s'il allait rester ou non au PSG cet été. Et alors que la France est éliminé de la compétition, l'attaquant de 22 ans aurait opté pour un départ.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé serait un véritable mystère. Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français pourrait faire ses valises dès cet été s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit dans un an. Alors que l'Euro se déroule actuellement, Kylian Mbappé a décidé de mettre entre parenthèse sa situation personnelle pour se focaliser sur ses performances avec les Bleus . Sachant que l'équipe de France est désormais éliminé de la compétition, Kylian Mbappé aurait tranché pour son avenir.

«Mbappé veut quitter le PSG et je le vois en blanc l'année prochaine»