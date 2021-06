Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut enfin rêver pour Cristiano Ronaldo

Publié le 29 juin 2021 à 15h30 par A.C.

Les possibilités de voir Cristiano Ronaldo porter le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine, grandissent de jour en jour.

Depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain, les Qataris ont toujours annoncé avoir des ambitions sans limites. Cela passe par le sportif, avec une envergure toujours plus grande pour le PSG, qui a échoué en finale de la Ligue des Champions en 2020 et qui était dans le dernier carré cette saison. Mais le projet de QSI passe surtout par le marketing et l’explosion de la marque PSG, qui a su profiter de l’image de joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, puis David Beckham et désormais Kylian Mbappé et Neymar. A Doha on a toutefois toujours eu deux obsessions : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, considérés par beaucoup comme les meilleurs joueurs de l’histoire du football. Après plus de dix années de spéculations, l’occasion semble enfin arrivée pour le Paris Saint-Germain. Ce 30 juin le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone touchera à son terme, tandis que Cristiano Ronaldo semble avoir l’envie de quitter la Juventus cet été.

Les sirènes parisiennes ne le laissent pas insensible

A en croire les dernières indiscrétions de la BBC , Lionel Messi pourrait finir par prolonger avec le FC Barcelone, convaincu notamment par l’arrivée de son ami Sergio Agüero. Pour Cristiano Ronaldo, le son de cloche est totalement différent. Ce mardi, Sky Sport Italia a annoncé que si pour l’instant le Portugais n’a rien dit à la Juventus, il commencerait bel et bien à envisager un possible départ. A Turin, Tuttosport explique que les Bianconeri seraient conscients de interrogations de Cristiano Ronaldo et seraient donc disposés à lui donner le temps pour prendre une décision, qu’ils accepteront quelle qu’elle soit. La réflexion pourrait être rapide, puisque le Portugais n’a pas énormément d’options...

Le PSG, seule option pour Cristiano Ronaldo

Si l’on en croit les dernières informations venant d’Italie, le Paris Saint-Germain est la seule destination possible pour Cristiano Ronaldo. Tout d’abord parce que La Gazzetta dello Sport a expliqué que c’est le seul club disposé à offrir au Portugais les 31M€ net par an qu’il perçoit à la Juventus, mais également parce que le projet sportif est attirant. A 36 ans, Cristiano Ronaldo veut une équipe capable de lui offre la Ligue des Champions lors des deux prochaines saisons et le PSG semble en être capable pour lui. De l’autre côté, Tuttosport révèle que les portes du Real Madrid et de Manchester United seraient fermés à double tour.

La Juventus souhaite récupérer 30M€ de son transfert