Mercato - PSG : La Juventus fixe le prix pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 juin 2021 à 13h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup avec Cristiano Ronaldo, alors que du côté de la Juventus on se préparerait à son départ.

Souvent annoncé proche du Paris Saint-Germain ces dernières années, Cristiano Ronaldo pourrait finalement arriver. En Italie on assure que l’aventure à la Juventus pourrait se terminer cet été, à un an de la fin de son contrat. Peu de clubs peuvent s’offrir les services du quintuple Ballon d’Or et c’est le cas du PSG, qui aurait déjà fait une promesse à en croire les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport . Les propriétaires du PSG auraient en effet expliqué pouvoir offrir à Cristiano Ronaldo les 31M€ net par an qu’il perçoit à la Juve actuellement, faisant donc de lui le 2e plus gros salaire du club, devant Kylian Mbappé.

La Juve demande 30M€ pour lâcher Cristiano Ronaldo