Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo attend un signe d'Al-Khelaïfi et... de Mbappé !

Publié le 27 juin 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

A un an de la fin de son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait partir cet été, mais les options sur le marché se font rares puisque peu de clubs peuvent s'offrir la star portugaise. Et le PSG serait clairement le mieux placé dans ce dossier.

Le Paris Saint-Germain semble bien parti pour réaliser un énorme mercato cet été. Il faut dire qu'après une saison en demi-teinte, le club de la capitale compte frapper fort pour se renforcer et enfin aller décrocher la victoire finale en Ligue des Champions. Dans cette optique, Georginio Wijnaldum a débarqué libre et devrait être imité par Gianluigi Donnarumma dans les prochaines heures. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Achraf Hakimi va prochainement débarquer également. Le PSG et l'Inter ont trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 70M€, bonus compris. Le club de la capitale tient donc déjà trois recrues estivales, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vise notamment des renforts de prestige avec de très grands ciblés à l'image de Cristiano Ronaldo.

Le PSG serait la seule option pour Ronaldo... si Mbappé ne prolonge pas