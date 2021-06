Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit-être la priorité de Leonardo après Achraf Hakimi ?

Alors que le PSG est en passe de boucler la venue d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter, le club de la capitale va maintenant pouvoir se concentrer sur d’autres pistes afin de renforcer son effectif. Mais laquelle doit-être la priorité de Leonardo ? C’est notre sondage du jour !

Le moins que l’on puisse dire est que ce mercato estival a débuté sur les chapeaux de roues pour le Paris Saint-Germain ! En effet, après avoir bouclé la venue de Georginio Wijnaldum, arrivé libre en provenance de Liverpool, le club de la capitale est maintenant en passe d'en faire de même avec Gianluigi Donnarumma, là-aussi dans le cadre d’un transfert libre depuis l’AC Milan. Et le PSG ne s'arrête pas en si bon chemin dans la mesure où Achraf Hakimi devrait très bientôt suivre les pas des deux joueurs précédemment cités. Effectivement, l’Inter et le PSG négocient ardemment depuis des semaines dans l’optique de la venue du latéral droit marocain à Paris dans le cadre d’une transaction qui s’élèvera à 70 M€, comme révélé par le10sport.com la semaine dernière. Ainsi, il ne manquerait plus que quelques détails pour que le dossier soit définitivement clos, et ceux-ci pourraient être réglés dans les prochaines heures si l’on en croit la presse italienne, tandis que la visite médicale devrait avoir lieu en début de semaine selon FootMercato , possiblement ce lundi.

Défense, milieu, attaque… Le PSG est sur tous les fronts !

Ce faisant, le PSG aura comblé l’un de ses chantiers prioritaires dès la fin du mois de juin, à savoir le recrutement d’une valeur sûre pour occuper le couloir droit de sa défense. Mais ce n’est pas pour autant que les pensionnaires du Parc des Princes entendent réduire la cadence dans leur recrutement, bien au contraire même ! En effet, une fois que le dossier Achraf Hakimi sera définitivement bouclé, les vice-champions de France pourront alors se concentrer sur les autres pistes qu'ils étudieraient. Et les noms de manquent pas dans cette perspective. Tout d’abord, le PSG songerait à renforcer sa défense centrale déjà composée de Marquinhos et de Presnel Kimpembe en enrôlant Sergio Ramos ou Raphaël Varane, le premier cité quittant le Real Madrid le 30 juin prochain tandis que l’international français pourrait être vendu à un an du terme de son bail qu’il n’a toujours pas renouvelé. En parallèle, le PSG voudrait consolider davantage encore son entrejeu en recrutant un second joueur après Georginio Wijnaldum. Les pistes Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont évoquées, eux dont les contrats à Manchester United et au Stade Rennais expireront le 30 juin 2022, même si les Bretons aimeraient prolonger leur joueur comme nous vous l'avons indiqué. Enfin, le secteur offensif ne serait pas en reste, puisque Leonardo ciblerait l’Argentin Joaquín Correa évoluant à la Lazio, tandis que le profil du milieu porté vers l'avant Romain Faivre (Stade Brestois) est étudiée par la direction parisienne comme le10sport.com vous l’a révélé le 22 janvier dernier.



