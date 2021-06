Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà tout prévu pour Sarabia !

Publié le 27 juin 2021 à 19h15 par A.C.

Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2019, Pablo Sarabia pourrait faire ses valises au cours de ce mercato estival.

Après Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com. Pourtant, Leonardo travaille également sur plusieurs départs ! Cela pourrait notamment concerner Pablo Sarabia, qui a récemment évoqué un possible retour en Espagne. « Si j’aimerais retourner en Espagne ? Pour l’instant, j'ai un contrat là-bas (au PSG, NDLR), je suis heureux et je suis satisfait de ce que je fais » a déclaré l’ailier du PSG. « Je dois m'y concentrer et tout ce qui est de penser à autre chose m'affaiblit dans mon travail, qui est de contribuer au maximum sur le terrain ». Récemment Sky Sports a annoncé que Sarabia aurait la cote auprès de plusieurs clubs de Liga.

Leonardo mise sur l’Euro pour Sarabia