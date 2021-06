Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut être le meilleur allié du Barça cet été !

Publié le 27 juin 2021 à 17h30 par A.C.

A la recherche de renforts pour son Olympique de Marseille, Pablo Longoria semble avoir le regard résolument tourné vers la Catalogne et le FC Barcelone.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence fort. En attendant l’officialisation du transfert de Gerson, dont nous vous avons dévoilé les dessous sur le10sport.com, Pablo Longoria multiplie les pistes pour offrir le plus de renforts possibles à Jorge Sampaoli. Le directeur sportif de l’OM pourrait notamment piocher en Espagne ! D’après les informations de RMC Sport , Longoria serait sur le point de boucler l’arrivée de Konrad de la Fuente, ailier actuellement sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022. Pouvant évoluer à droite comme à gauche, l’Américain serait le successeur naturel de Florian Thauvin, qui a décidé d’affronter une nouvelle aventure au Mexique à la fin de son contrat avec l’OM. Il devrait couter près de 3,5M€ aux Marseillais, alors que le Barça devrait garder un pourcentage à la revente.

L’OM peut sauver le Barça avec Umtiti

Konrad de la Fuente n'est toutefois pas le seul joueur du FC Barcelone dans le viseur de Pablo Longoria. Depuis plusieurs jours, la presse catalane évoque une possible arrivée de Samuel Umtiti à l’Olympique de Marseille ! Le Français ne rentrerait plus dans les plans de Ronald Koeman et serait donc poussé vers la sortie, avec le Barça qui lorgnerait Aymeric Laporte de Manchester City pour le remplacer. El Transistor a d’ailleurs annoncé que les dirigeants barcelonais auraient clairement expliqué à Umtiti qu’il doit se trouver un nouveau club, lors de ce mercato estival. L'OM tombe donc à pic et pourrait enlever une grosse épine du pieds des Barcelonais, même si La Provence a récemment calmé les choses, qualifiant la piste Umtiti de « farfelue ».

D’autres joueurs du Barça prêts à débarquer ?