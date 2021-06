Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça pourrait plomber les plans de Longoria !

Publié le 27 juin 2021 à 9h00 par La rédaction

En vue du prochain mercato estival, l'OM souhaiterait recruter un autre gardien pour venir concurrencer Steve Mandanda. Pau Lopez intéresserait donc grandement les dirigeants olympiens. Mais ils devront faire face à la grande concurrence du FC Barcelone dans le dossier.

En vue du prochain mercato estival, l’OM a prévu de grandes choses, Franck McCourt ayant annoncé les arrivées de 12 nouveaux joueurs. Pablo Longoria s’est donc mis très rapidement au travail et semble très proche d'enregistrer deux signatures avec Gerson et Konrad de la Fuente. Mais le président de l’OM a encore de pain sur la planche. Désireux d’apporter un peu de concurrence à Steve Mandanda la saison prochaine, Jorge Sampaoli voudrait voir un autre gardien de qualité rejoindre les rangs phocéen. Par conséquent, Pablo Longoria a exploré plusieurs pistes, et l’héritier de l’international tricolore a été trouvé en la personne de Pau Lopez. Néanmoins, le club olympien va devoir faire très attention dans les négociations à cause de l’énorme concurrence qui l’attend.

Le Barça entre dans la danse pour Pau Lopez