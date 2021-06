Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel acteur de taille s’invite pour ce crack portugais !

Publié le 27 juin 2021 à 1h45 par A.C.

A la recherche d’un latéral gauche, Pablo Longoria aurait coché le nom de Nuno Tavares, jeune prodige de Benfica.

C’est l’incertitude totale en défense. Alors que Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourrait partir, Pablo Longoria doit encore régler le chantier des latéraux. En effet, Jordan Amavi est actuellement le seul joueur de l’Olympique de Marseille à ce poste, puisque Hiroki Sakai va partir, Yuto Nagatomo pourrait le suivre et que Pol Lirola est retourné à la Fiorentina pour le moment. L’une des pistes chaudes de Longoria mènerait à Nuno Tavares, sous contrat jusqu’en 2024 avec Benfica et annoncé comme l’une des grandes promesses du football portugais.

La Lazio suit également Nuno Tavares