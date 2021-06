Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de maître de Longoria se précise !

Publié le 26 juin 2021 à 22h10 par A.C.

Pablo Longoria pourrait faire d’une pierre deux coups en allant chercher des nouveaux renforts pour l’OM du côté de l’AS Roma.

Tout est allé très vite. Dans la soirée de jeudi, Gianluca Di Marzio a révélé l’existence de contacts entre l’Olympique de Marseille et l’AS Roma pour Pau Lopez. Titulaire cette saison, l’Espagnol ne serait pas du tout dans les plans de José Mourinho et pourrait donc venir épauler Steve Mandanda à l’OM. Au fil des heures, cette information a été confirmée par plusieurs médias et certains ont même annoncé un accord très proche, pour un près avec option d'achat évaluée à 15M€. Mais Lopez pourrait bien ne pas débarquer seul à l’OM, puisque Sky Sport Italia a annoncé que Pablo Longoria discuterait également avec la Roma pour Cengiz Ünder, prêté à Leicester cette saison.

Longoria et Pinto travaillent main dans la main