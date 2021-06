Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria relance la succession de Mandanda !

Publié le 25 juin 2021 à 8h30 par A.C.

Pablo Longoria aurait approché un gardien de Serie A, afin de venir épauler Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille.

Cet été, il y aura du changement à tous les postes à l’Olympique de Marseille... même à celui de gardien de but. Si Steve Mandanda devrait rester titulaire, la volonté de Jorge Sampaoli serait de recruter un autre joueur qui puisse le concurrencer, voir prendre sa succession à la longue. Plusieurs noms ont été annoncés ces dernières semaines, avec notamment Alessio Cragno, sous contrat avec Cagliari jusqu’en juin 2024. En Espagne, on parle plutôt d’un intérêt de l’OM pour Christian Joel Sánchez Leal, actuellement au Sporting Gijon.

L'OM se renseigne pour Pau Lopez

Il semble qu’un nouveau dossier chaud ait été activé par Pablo Longoria. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’Olympique de Marseille aurait approché l’AS Roma tout récemment, afin de se renseigner au sujet de Pau Lopez. Titulaire dans les cages romaines cette saison, le gardien de 26 ans n’aurait pas du tout convaincu ses dirigeants, mais surtout José Mourinho, qui souhaiterait compter sur un joueur plus fiable à ce poste. Sauf rebondissement donc, l’AS Roma ne devrait pas s’opposer à un possible départ de Pau Lopez à l’OM.