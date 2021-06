Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si le successeur de Mandanda était déniché au Barça ?

Publié le 24 juin 2021 à 5h30 par T.M.

S’apprêtant à accueillir Konrad de la Fuente à l’OM, Pablo Longoria pourrait encore réaliser certaines opérations avec le FC Barcelone. Et s'il réglait la succession de Steve Mandanda à cette occasion ?

Ce vendredi, Konrad de la Fuente devrait passer sa visite médicale à l’OM et ainsi officialiser son transfert en provenance du FC Barcelone. Pablo Longoria va ainsi réaliser un joli coup avec l’ailier américain, mais entre les Phocéens et les Blaugrana, cela pourrait ne pas être terminé. En effet, dernièrement, la presse ibérique soulignait la bonne relation entre Pablo Longoria et Mateu Alemany ce qui pourrait alors ouvrir la porte à d’autres opérations et les noms d’Alex Collado et Samuel Umtiti avaient alors été évoqués.

Une occasion avec Inaki Pena ?