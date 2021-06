Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bouclé l'arrivée d'un buteur !

Publié le 23 juin 2021 à 19h10 par A.M.

En fin de contrat avec le FC Valence, Kevin Gameiro semble plus proche que jamais de s'engager avec l'OM où il devrait signer pour deux saisons.

Cet été, l'Olympique de Marseille souhaite notamment recruter un avant-centre. Et pour cause, bien que la situation d'Arkadiusz Milik semble se clarifier et qu'il y a désormais de grandes chances qu'il reste à l'OM, Valère Germain est parti tandis que Dario Benedetto n'entre plus vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, Pablo Longoria s'active ces dernières heures pour boucler l'arrivée de Kevin Gameiro.

L'arrivée de Gameiro quasiment actée