Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un dossier à 8M€ ?

Publié le 23 juin 2021 à 9h45 par A.C.

A la recherche de renforts en défense, Pablo Longoria pourrait décider de réactiver une de ses anciennes pistes.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est rentré dans le vif. En attendant Gerson, du côté de Marseille on multiplie les pistes pour offrir le plus de renforts possibles à Jorge Sampaoli. Le président Pablo Longoria travaille notamment sur le dossier David Luiz, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Le Français n’est toutefois pas seul, puisque l’OM suivrait également Daniel Wass du FC Valence, William Saliba d’Arsenal, sans oublier le possible retour de Luiz Gustavo, qui prend forme au fil des jours.

Alex Moreno pourrait bientôt débarquer à l'OM