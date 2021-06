Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est déjà fixé pour Luiz Gustavo !

Publié le 23 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Ces derniers jours, il a été question d’un retour de Luiz Gustavo à l’OM cet été. Mais l’agent du milieu de terrain brésilien s’est montré très clair à ce sujet…

Alors que l’OM a déjà officialisé un accord de principe avec Flamengo pour le transfert de Gerson qui sera donc la première recrue du mercato estival, un autre milieu de terrain brésilien pourrait suivre le pas. En effet, Jorge Sampaoli aimerait beaucoup faire revenir Luiz Gustavo au club, lui qui a été un cadre du projet McCourt entre 2017 et 2019, mais cette opération semble pour le moment à l’arrêt…

« Le jour où l’OM m’appellera… »