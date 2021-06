Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour à l’OM ? L’agent de Luiz Gustavo répond !

Publié le 22 juin 2021 à 12h10 par T.M.

Alors que la rumeur d’un retour de Luiz Gustavo à l'OM a dernièrement pris de l’ampleur, l’agent du Brésilien a mis les choses au point.

Ayant déjà annoncé un accord pour l’arrivée de Gerson, l’OM pourrait encore se renforcer au milieu de terrain. Si Jorge Sampaoli semble vouloir compter sur Matteo Guendouzi, la rumeur Luiz Gustavo est aussi évoquée. Alors que le Brésilien est encore sous contrat jusqu’en 2023 avec Fenerbahce, il pourrait faire son retour à l’OM. Selon les dernières informations en provenance de Turquie, Pablo Longoria s’apprêterait à formuler une offre pour Luiz Gustavo alors que les Stambouliotes attendraient entre 4 et 5M€ pour leur joueur.

« Des rumeurs… »