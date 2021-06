Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur l’arrivée de Donnarumma !

Publié le 22 juin 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Alors que l’officialisation de son arrivée au PSG n’est plus qu’une question d’heures, Gianluigi Donnarumma aurait déjà la ferme intention de débarquer dans la peau du numéro un au Parc des Princes. Un problème en vue dans sa concurrence avec Keylor Navas…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG va recruter Gianluigi Donnarumma. L’ancien gardien du Milan AC a validé sa visite médicale avec le club de la capitale lundi à Rome, et mis à part des ajustements de commissions de son agent Mino Raiola qui restent encore à peaufiner, tout est acté pour la signature de son contrat de cinq ans au PSG. Donnarumma devrait d’abord débarquer dans un rôle de doublure derrière Keylor Navas qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2024, et pourtant…

Donnarumma se voit déjà numéro un au PSG