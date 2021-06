Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ inattendu pourrait être bouclé par Leonardo !

Publié le 22 juin 2021 à 9h45 par B.C.

Recruté l’été dernier par Leonardo, Rafinha pourrait quitter le PSG durant l’intersaison, et son profil ne laisserait pas indifférent l’AC Milan.

Dans les derniers instants du mercato estival 2020, Leonardo s’était montré très actif en bouclant les arrivées de Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha. Ce dernier, arrivé en provenance du FC Barcelone, s’est alors montré satisfaisant durant la première partie de saison avant de se faire plus discret sous les ordres de Mauricio Pochettino. Alors que le PSG compte se renforcer durant l’été, des départs sont attendus, et Rafinha n’apparaît pas comme un élément intransférable. L’Équipe annonçait dernièrement que le PSG ne comptait pas retenir le milieu brésilien en cas d’offre satisfaisante, et cela pourrait bouger dans les prochaines semaines.

L’AC Milan sur les traces de Rafinha ?