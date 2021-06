Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il jeter l’éponge pour Kylian Mbappé ?

Publié le 22 juin 2021 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 22 juin 2021 à 8h15

Alors que le mercato estival a déjà ouvert ses portes, le PSG ne sait toujours pas à quoi s’en tenir pour Kylian Mbappé. Prolongera-t-il ou non, Leonardo et les dirigeants parisiens sembleraient avoir pris la décision de le vendre dans un mois si un accord n’était pas trouvé pour sa prolongation. Le directeur sportif doit-il lâcher l’affaire pour Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Certes, Neymar a déjà prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, à l’instar d’Angel Di Maria et de Julian Draxler pour des durées différentes. Néanmoins, ce n’est pas le cas de Kylian Mbappé et cette situation commencerait sérieusement à alerter le PSG. Bien que le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo n’aient pas tiré la sonnette d’alarme lors de leurs dernières sorties médiatiques, il était question d’une décision imminente qui ne semble être jamais arrivée. Pire, Kylian Mbappé est parti disputer l’Euro avec l’Équipe de France sans donner de réponse claire au PSG. Ne souhaitant pas être pris au dépourvu pour sa pépite qui n’est liée que jusqu’en juin 2022, le PSG aurait pris la décision de céder Kylian Mbappé dans un mois si aucun accord ne se dessinait d’ici-là pour une prolongation. C’est du moins l’information que The Daily Express a révélé ces dernières heures.

Pas d’avancée pour sa prolongation