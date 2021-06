Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 21 juin 2021 à 13h15 par A.M.

En marge du recrutement déjà bien entamé, le PSG doit réussir à convaincre Kylian Mbappé de prolonger, enjeu majeur pour le Qatar. Et visiblement, l'optimisme règnerait dans ce dossier.

Ces dernières semaines, Leonardo a réussi à boucler de nombreuses prolongations de contrat à l'image de celles d'Angel Di Maria, Juan Bernat et surtout Neymar. Entre temps, le directeur du PSG a vu le mercato estival ouvrir ses portes et s'est donc rapidement consacré sur le recrutement du club de la capitale. Georginio Wijnaldum a ainsi débarqué libre en provenance de Liverpool tandis que l'arrivée de Gianluigi Donnarumma est imminente puisque le portier italien a passé sa visite médicale. Mais il reste un dossier énorme à gérer : la prolongation de Kylian Mbappé.

Mbappé vers une prolongation ?