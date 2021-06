Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le salaire colossal que touchera Donnarumma à Paris !

Publié le 21 juin 2021 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 21 juin 2021 à 9h23

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma va bel et bien s’engager gratuitement avec le PSG dans les prochaines heures. Voici les modalités de son transfert dans la capitale française.

Gianluigi Donnarumma au PSG, ça brûle ! Actuellement en train de disputer l’Euro avec sélection italienne, le gardien de 22 ans a déjà trouvé un accord depuis quelque temps avec Leonardo, mais l’officialisation de son transfert au Parc des Princes ne sera officialisée que dans les prochaines heures puisque le PSG doit s’adapter au rythme de la compétition internationale avant de pouvoir valider la visite médicale de Donnarumma.

Visite médicale pour Donnarumma, qui touchera 10M€ par an