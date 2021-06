Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme plus que jamais pour Donnarumma !

Publié le 21 juin 2021 à 7h15 par H.G.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, le club de la capitale serait bel et bien proche de s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma.

Il y a des opportunités que tout club de haut niveau ne souhaite pas rater, et Gianluigi Donnarumma en est une pour le Paris Saint-Germain. En effet, malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico dans son effectif, le club de la capitale aurait choisi de sauter sur l’opportunité de recruter le portier de 22 ans dont le contrat à l’AC Milan expire le 30 juin. Et désormais, son arrivée serait quasiment bouclée dans la mesure où un accord aurait été trouvé entre Mino Raiola et le PSG sur les contours d’un contrat jusqu’en 2026 assorti d’un salaire de 12 M€/an bonus compris.

Rendez-vous ce lundi après-midi pour Gianluigi Donnarumma !