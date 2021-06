Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle confirmation tombe pour Gianluigi Donnarumma !

Publié le 20 juin 2021 à 17h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG avec grande insistance, Gianluigi Donnarumma devrait bien s’engager en faveur du club de la capitale dans les prochaines heures.

Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico, le Paris Saint-Germain n’a pas voulu passer à côté de l’opportunité Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l’AC Milan expire le 30 juin prochain. Ainsi, des négociations ont été ouvertes avec Mino Raiola dans l’optique de sa venue dans le cadre d’un transfert libre, et il est annoncé depuis quelques jours qu’un accord a été trouvé entre les différentes parties sur les contours d’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 12 M€/an bonus compris. Et ce dimanche, cette tendance est plus que jamais confirmée.

Visite médicale ce lundi pour Gianluigi Donnarumma !

En effet, Fabrizio Romano indique sur son compte Twitter que la venue de Gianluigi Donnarumma au PSG jusqu’en 2026 serait maintenant bouclée ! Le journaliste italien précise également que la visite médicale du portier de 22 ans est prévue pour ce lundi à Florence, au camp d’entrainement de la sélection italienne, tandis que le contrat serait sur le point d’être signé. Le dénouement du feuilleton est donc dans attendu pour dans les prochaines heures…