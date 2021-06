Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 45M€ de Leonardo sort du silence sur son avenir !

Publié le 20 juin 2021 à 14h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur des plus grandes équipes européennes à l'instar du PSG, Robin Gosens a laissé entendre qu'il pourrait rester à l'Atalanta la saison prochaine.

Après avoir bouclé l’arrivée de Goerginio Wijnaldum, le PSG pourrait accueillir deux nouvelles recrues dans les prochains jours. Gianluigi Donnarumma devrait passer sa visite médicale ce lundi avant de signer son contrat avec le club parisien. Le portier italien pourrait évoluer à Paris la saison prochaine aux côtés d’Achraf Hakimi. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG est proche d’un accord avec l’Inter autour d’un transfert à 70M€. Et Hakimi et Donnarumma ne sont pas les seuls joueurs de Serie A suivis par Leonardo.

Gosens prêt à rester à l'Atalanta ?