Mercato - PSG : Leonardo doit-il passer à l’action pour Eduardo Camavinga ?

Publié le 20 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Après Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait s’activer pour boucler la venue d’un autre milieu de terrain. Eduardo Camavinga aurait notamment la cote dans la capitale, mais selon vous, Leonardo doit-il se positionner sur la pépite du Stade Rennais ?

C’est le premier gros coup estival du PSG ! Arrivant en fin de contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum a pris le chemin de la capitale française. Un renfort de taille bouclé par Leonardo, qui avait fait de la venue d’un milieu de terrain une priorité. L’arrivée de Gianluigi Donnarumma serait désormais imminente, tandis que les négociations pour le transfert d’Achraf Hakimi avancent comme vous l’a révélé le10sport.com. Cela ne signifie pas pour autant que le PSG est proche de finir son recrutement, puisqu’une nouvelle recrue pourrait débarquer dans l’entrejeu. Le nom de Paul Pogba est notamment évoqué, mais le PSG travaillerait également sur la venue d’Eduardo Camavinga.

Le gros coup Camavinga ?