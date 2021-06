Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le PSG et Chelsea, Hakimi aurait fait son choix !

Publié le 20 juin 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors qu’un accord est proche d’être trouvé entre le PSG et l’Inter pour le transfert d’Achraf Hakimi, le latéral marocain pousserait pour rejoindre Paris au plus vite.

Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo n’est plus très loin de conclure un autre gros dossier. Depuis plusieurs semaines, le directeur sportif remue ciel et terre pour recruter Achraf Hakimi. Et comme révélé par le10sport.com, un accord est proche d’être trouvé entre Paris et l’Inter. Car même si Chelsea fait le forcing pour doubler le PSG, les volontés du joueur semblent claires…

Hakimi ne veut que Paris

Le choix d’Achraf Hakimi serait fait : rejoindre Paris. D’après Gianluca Di Marzio, le latéral marocain pousserait pour que son transfert se concrétise. En signant au PSG, Hakimi découvrirait son 4ème club après le Real Madrid, Dortmund et l’Inter. Un parcours rêvé à seulement 22 ans. Les supporters parisiens peuvent souffler, le dénouement ne semble plus très loin…