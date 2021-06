Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère pour son recrutement estival !

Publié le 20 juin 2021 à 17h30 par H.G. mis à jour le 20 juin 2021 à 17h36

Alors que le PSG a plusieurs chantiers de recrutement pour cette fenêtre estivale des transferts, tout indique que Leonardo a décidé de passer la seconde dans son recrutement estival.

Après une saison 2020/2021 en-dessous des attentes, le Paris Saint-Germain a pris la décision de se montrer actif au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, plusieurs postes ont été érigés comme des priorités à renforcer cet été, et ce tout particulièrement en ce qui concerne le milieu de terrain et le flanc droit de la défense. Pour le premier secteur cité, le PSG est déjà passé à l’action en enrôlant Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, et ce alors que le joueur néerlandais semblait destiné au FC Barcelone. Mais visiblement, ce recrutement n’était que le premier d’une longue liste.

Visite médicale ce lundi pour Gianluigi Donnarumma !

En effet, près de deux semaines après l’arrivée de l’ancien joueur des Reds , le PSG devrait enregistrer la venue de Gianluigi Donnarumma, là-aussi dans le cadre d’un transfert libre en provenance de l’AC Milan. Si le poste de gardien n’était initialement pas une priorité du club de la capitale, Leonardo n’a pas voulu manquer l’opportunité d’enrôler le portier de 22 ans gratuitement. Et désormais, son arrivée ne serait maintenant plus qu’une question d’heures si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano ce dimanche. Le journaliste italien indique en effet que tout est bouclé dans l’optique de sa venue jusqu’en 2026. Le contrat serait sur le point d’être signé, tandis que la visite médicale de Gianluigi Donnarumma serait prévue pour ce lundi à Florence.

Un accord est proche d’être trouvé pour Achraf Hakimi !